Diebesgut sichergestellt: Wem gehören diese Gegenstände?

Polizisten der Polizeiinspektion Bregenz stellten im Zuge von Diebstahlserhebungen in Bregenz Diebesgut sicher. Ein Teil der gestohlenen Gegenstände konnte bislang nicht zugeordnet werden. Der 20-jährige Beschuldigte gibt an, die Gegenstände im Zeitraum vom 11. Februar 2021 bis 8. April 2021 im Raum Bregenz gestohlen zu haben. Geschädigte, die ihr Eigentum auf einem der Fotos erkennen, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Bregenz in Verbindung setzen.



Polizeiinspektion Bregenz, Tel. +43 (0) 59 133 8120