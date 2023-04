Die Zukunft selbst gestalten

Am 17. April ist Europäischer Tag der Jugendinformation.

Zu Beginn dieses Jahres gingen die Österreichischen Jugendinfos mit einer eigenen Bedarfserhebung direkt an die jugendliche Zielgruppe. Knapp 600 Jugendliche aus ganz Österreich haben bei der Umfrage „Meine eigene Zukunft in 10 Jahren...“ mitgemacht. Dabei beantworteten sie Fragen wie: Welche Zukunftsfragen beschäftigen euch am meisten? Wie holt ihr euch Informationen? ​An wen wendet ihr euch mit euren Fragen? Anlässlich des Internationalen Tag der Jugendinformation am 17. April 2023 werden auf dem Jugendportal einige Learnings aus der Umfrage präsentiert. Alle Infos dazu finden Interessierte unter www.jugendportal.at/meinezukunft