Die Zukunft des Wassers in Zwischenwasser

Großangelegte Umstrukturierung der Versorgung steht bevor.

Zwischenwasser. Der Hauptort Muntlix der Gemeinde Zwischenwasser liegt, wie es der Name schon andeutet, idyllisch eingebettet zwischen den beiden Flüssen Frutz und Frödisch. So einfach strukturiert sind dann aber weder die Gemeinde noch die Wasserversorgung. Die zersplitterte Parzellenstruktur spiegelt sich auch in diesem absoluten Grundbedürfnis wider. Insgesamt sind sechs Wasserversorger, davon fünf Genossenschaften sowie die Gemeinde selbst verantwortlich, wobei die Kommune nur einen absolut verschwindend geringen Anteil betreut. Die historisch gewachsenen Genossenschaften in Muntlix, Batschuns, Dafins, Buchebrunnen und Furx agieren allesamt ehrenamtlich und haben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ihre Arbeit vorbildlich erledigt, keiner der mehr als 1000 Mitglieder und Abnehmer musste und muss sich um sein Wasser Sorgen machen. Wenn auch die Genossenschaften ihre verantwortungsvolle Aufgabe stets vorbildlich wahrgenommen haben, stoßen sie finanziell und personell an ihre Grenzen. Die laufenden Kosten sind trotz Ehrenamt sehr hoch und das Leitungsnetz teilweise bis zu 80 Jahre alt. Daraus resultiert ein zunehmend hoher Reparaturaufwand, umfassende Sanierungen kurz – und mittelfristig, um den gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, sind unumgänglich. Zwar erwirtschafteten die Wasserversorgergenossenschaften im vergangenen Jahr zusammen einen Gewinn von knapp 150.000 Euro, angesichts eines geschätzten Sanierungsbedarfs von rund 5,6 Millionen Euro bis in das Jahr 2030 stößt man aber bald an die Kostengrenzen der ehrenamtlichen Versorger.