Die Zukunft der SPÖ und das freiwillige digitale Jahr

Die Vorarlberger SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger und der Geschäftsführer vom Digital Campus Vorarlberg Thomas Berchtold sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Bei den Sozialdemokraten entscheiden seit Montag die Parteimitglieder darüber, wer auf Bundesebene als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat in die nächste Nationalratswahl gehen soll. Es gibt drei Kandidaten: Die amtierende Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Die endgültige Entscheidung liegt allerdings bei einem Parteitag Anfang Juni. Über das Prozedere, das wenig erfreuliche Wahlergebnisse für die SPÖ in Salzburg am vergangenen Wochenende und die ihre Nachfolge als Vorarlberger Landesparteichefin spricht Gabriele Sprickler-Falschlunger am Dienstag in "Vorarlberg LIVE".