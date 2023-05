Die Zukunft der Dafinser Krone

Wie es mit dem ehemaligen Dafinser Traditionsgasthaus weitergehen soll, wird an einem Infoabend diskutiert.

Zwischenwasser . Im Jahre 2016 erwarb die Gemeinde Zwischenwasser das einzige Gasthaus in Dafins und sorgte so für eine Weiternutzung des Traditionsbetriebes.

Während die Einzelzimmer im Obergeschoß an Leasingarbeiter vermietet werden und sich in den Kellerräumlichkeiten der Modell-Eisenbahnverein eingemietet hat, werden Gaststube und Saal für private Veranstaltungen und Vereine genutzt. Dazu findet auch einmal im Monat, an einem Sonntagvormittag, ein Stammtischhock statt. Nach einer internen Gebäudeinspektion im Herbst des vergangenen Jahres für die mittelfristige Finanzplanung und Budgeterstellung 2023, stellte sich die Frage über den zukünftigen Verwendungszweck dieser zentralen Liegenschaft im Ortszentrum von Dafins.