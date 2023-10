"Die Zeit der Resident-DJ’s ist vorbei"

Ende September fand das erste Clubbing im neuen „Shake“ statt. WANN & WO hat mit Szene-Gastronom Thomas Krobath gesprochen.

Die Vabrik in Röthis heißt seit einiger Zeit „Shake“ und hat seine Pforten einmal die Woche geöffnet, vermietet die Location aber auch an andere Veranstalter. Betreiber Thomas Krobath hat sein Konzept radikal geändert und bietet nun auf 6 Floors unterschiedliches Programm für jeden Geschmack: „Neben der Main Stage mit Headliner-DJ gibt beim es nächsten Shake Clubbing am 14. Oktober Hiphop, D&B, Spotify, Après Ski und Hardstyle auf den anderen Floors“, erklärt Krobath. „Wir haben gemerkt, dass wir manche unserer Räumlichkeiten doch anders nutzen können, und freuen uns über das neue Angebot. So bringen wir als Ergänzung zum Main Act eine große Vielfalt in den Club, was viel Abwechslung für das Publikum bringt.“