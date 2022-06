"Die Zahlen werden weiter steigen"

Das Infektionsgeschehen macht in der wärmeren Jahreszeit keine Pause. Die derzeitige Sommerwelle zieht weiter an.

Gleichzeitig gehören so gut wie alle Corona-Maßnahmen der Vergangenheit an. Zur aktuellen Corona-Lage nahm der Virologe Norbert Nowotny am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" Stellung. "Die Zahlen steigen, und sie werden weiter steigen", betonte er.