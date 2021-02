„Die Zahlen sind schlicht ernüchternd“

Voranschlag für 2021 mit klarer Mehrheit beschlossen – Darlehen in Höhe von 1,3 Millionen Euro vonnöten

Zwischenwasser. „Derzeit ist nicht einmal der laufende Betrieb finanzierbar, die Lage ist schlicht und einfach ernüchternd“, so klar bringt es Bürgermeister Jürgen Bachmann auf den Punkt. Ohne eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,3 Millionen Euro würde der Saldo ein dickes Minus ausweisen. Aufgrund der weiterhin unsicheren Lage ist dies nach heutigem Stand für Ende des Jahres nicht ausgeschlossen. Bachmann sieht nun alle Mandatare, Mitarbeiter, den Finanzausschuss und nicht zuletzt sich selbst gefordert. Es gelte kreative Lösungen für die Zukunft zu finden, die wohl weh tun könnten, vorab aber natürlich gründlich analysiert werden sollen. Neben weiteren Einsparungen in der Verwaltung, gelte es neue Einnahmenquellen zu suchen und zu finden, letztendlich muss dann aber doch das eine oder andere Projekt zurückgestellt werden, wie etwa für dieses Jahr die Sanierung des Batschunser Kirchendachs. Das gemeindeeigene Tafelsilber zu verkaufen ist für den Neobürgermeister die allerletzte Variante, davor will er auch Druck in der Region in Sachen interkommunalen Finanzausgleichs machen: „Wir sind eine Wohngemeinde, die Kommunalsteuer kassieren andere Kommunen, hier gelte es eine gemeinsame Lösung zu finden, damit der Kuchen etwas gerechter aufgeteilt wird“, fordert Bachmann wohlwissend, dass Verhandlungen mit den restlichen Gemeinden im Vorderland nicht einfach werden und wohl auch nicht binnen kürzester Zeit abgeschlossen werden können.