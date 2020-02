Die â€žZÃ¤wasâ€œ-Suppenbar feiert Geburtstag

Seit einem Jahr ist die „Zäwas“-Suppenbar der Caritas in der Bludenzer Kirchgasse 8 mittags ein beliebter Treffpunkt. Zum Geburtstag sind die Gäste zum Mitfeiern eingeladen.

„Vorbeikommen – Probieren – Genießen“ so lautet das Motto der Suppenbar im Zäwas in der Bludenzer Innenstadt. Täglich von Montag bis Donnerstag (jeweils von 11.45 bis 14 Uhr) wird eine „bsundrige“, nahrhafte Suppe aufgetischt. Gekocht wird dabei frisch, vorwiegend mit regionalen Lebensmitteln. Und wenn der Hunger allzu groß ist, gibt’s auch Nachschlag.

„Das Angebot wird in Bludenz sehr gut angenommen“, bestätigt auch Projektleiter Raphael Barwart, „die Gäste schätzen das Ambiente im Zäwas, unser Suppenangebot sowie den unkomplizierten Rahmen zu Mittag wie auch beim gemütlichen Treffpunkt am Nachmittag“.