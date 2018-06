„Die Wunderübung “ von Daniel Glattauer

Thüringen. Am Freitag, den 6. Juli 2018 findet die Premiere der Sommerkomödie von Daniel Glattauer unter der Regie von Karl Müller im Park der Villa Falkenhorst statt.

Im Jänner 2015 feierte im Theater in der Josefstadt das Stück „Die Wunderübung“ eine gelungene und überaus erfolgreiche Premiere. Seither hat diese brillante Komödie die deutschsprachigen Bühnen erobert und seit kurzem sogar auch die Kinos, denn seit Februar 2018 ist dieses Stück auch als Film zu bewundern.

In „Die Wunderübung“ suchen Joana und Valentin Dorek nach ca. 20 Ehejahren einen Paartherapeuten auf. Die beiden haben zwei fast erwachsene Kinder und ihre Zuneigung zueinander, ihre gegenseitigen Aufmerksamkeiten sind durch nervende Gewohnheiten und drückende Alltagspflichten aufgerieben worden und schließlich empörten gegenseitigen Anschuldigungen gewichen. Das Stück zeigt das Paar bei seiner ersten Zusammenkunft mit dem Therapeuten. In dieser ersten Therapiesitzung zeigt sich auf humorvolle Weise wie groß beim Ehepaar Dorek das gegenseitige Misstrauen schon geworden ist und wie stark sich die beiden zwischenzeitlich auf die Nerven gehen. Der Therapeut ist redlich bemüht, Joana und Valentin an die Zeit zu erinnern, als sie noch ineinander verliebt gewesen sind. Aber die beiden reagieren abweisend, nutzen gekonnt rhetorische Tricks und stellen den Therapeuten vor eine schier unlösbare Aufgabe. Sein Bemühen bleibt erfolglos, bis sein Handy klingelt und eine überraschende Nachricht im Raum steht, die die Therapiestunde mit einem Mal buchstäblich auf den Kopf stellt.