Die Wohlfühloase Rheinauen in Hohenems

Das Rheinauen in Hohenems im großen WANN & WO-Bäder-Check.

Soll es ein Plätzchen am Ufer des Rheins sein? Lieber in der Nähe der Beckenlandschaft verweilen? Oder etwas abgelegener am romantischen Biotop mit Seerosen bei den Beach-Volleyball-­Plätzen?

Preise, Öffnungszeiten, Parkplätze und renovierte Sanitäranlagen

WANN & WO "Point of View" - Rheinauen

"4 von 5 Sternen" POV Flirting : Durch die abgelegeneren Spots am ruhigen Biotop und am Rhein steht romantischen Badetagen absolut nichts im Weg. Außerdem gibt es ein "Adults only"-Becken, um das kühle Nass zu genießen.

"4 von 5 Sternen" POV Fun & Action: neben zwei Rutschen, einem Sprungbrett und einem Sprungturm, mehreren großzügigen Beach-Volleyball-Plätzen und Tischtennis, wird gegen Gebühr auch SUP, SUP Yoga und für Skivereine sogar ein Wasserschanzen-Zentrum angeboten. Zudem finden auf dem Rhein auch die Vorarlberger Blobbing-Meisterschaften statt.

"4 von 5 Sternen" POV Overall Impression: Alles in allem gibt s nichts an diesem Freibad auszusetzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und im Rheinauen bekommt jede Altersgruppe etwas geboten. Auch in puncto Sauberkeit überzeugt das Erholungszentrum mit komplett sanierten Dusch- und WC-Anlagen. Sowohl für Familien, als auch für Paare, Singles und Freunde ist das Rheinauen die ideale Adresse für den Sommer.