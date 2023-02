Die Wildcats auf Puckjagd

Die Frauenmannschaft des EHC Lustenau trainiert diszipliniert und zeigt, worauf es am Eis schlussendlich ankommt.

Lustenau Es ist acht Uhr am Dienstagabend in der Rheinhalle in Lustenau. Während der Nachwuchs bereits trainiert hat, kommt eine Wildkatze nach der anderen in die Umkleidekabine der Frauenmannschaft. Dort wird gelacht, gescherzt und mit Musik aus der Box das Training eingeleitet. Es ist ein freudiges Zusammenkommen von 22 Frauen, die zweimal wöchentlich gemeinsam ihre Leidenschaft auf dem Eis ausleben. „Hört alle kurz her. Wir wärmen uns noch auf, ehe wir um 21 Uhr mit dem Training auf dem Eis starten“, ruft Sabrina Anderle (29) in die Runde.

Leidenschaft für Eishockey

Der EHC hat neben einer Kampfmannschaft und erfolgreichen Nachwuchsspielern auch eine herausragende Frauenmannschaft: die Wildcats. Bei den Frauen geht es ähnlich zu wie bei den Männern. Auch sie lieben das Eishockeyspiel. „Wir trainieren hart, doch ganz so rau geht’s bei uns nicht zu. Wir haben nicht so viel Kraft“, erklärt Sabrina Anderle aus Sulz. Den Frauen geht es in erster Linie darum, gut zu spielen „Selbstverständlich wollen wir gewinnen, doch der Spaß und der Humor sind wichtig und kommen bei uns nicht zu kurz“, so die Spielerin. „Ich würde sagen wir haben eine gesunde Mischung aus Kampfgeist und Freude.“ Sie spielt seit 13 Jahren Eishockey und ist glücklich, nun beim EHC in Lustenau zu sein. „Wir sind wie eine kleine Familie, da wir unsere Freizeit hier auf dem Eis miteinander verbringen.“ Sorgfältig legen die Frauen im Alter zwischen 17 und 36 Jahren nun die Schutzausrüstung an, die Schlittschuhe werden gebunden. Jeder Handgriff sitzt. Bald beginnt das Training.

Hohes Niveau bei den Wildcats

„Die Wildcats sind eine Hobbymannschaft auf sehr hohem Niveau“, erklärt ihr Trainer Terrence Hämmerle (53) aus Lustenau. Die meisten Spielerinnen sind Quereinsteiger und sind erst spät zu dieser Sportart gekommem. Seit diesem Jahr spielen sie in der bayrischen Landesliga und messen sich mit 15 Frauenmannschaften in diesem Sport. „Voriges Wochenende hatten wir zwei Spiele in Bergheim und in Bissingen“, erzählt Julia Hagen (33) aus Dornbirn. Ein Spiel haben sie gewonnen, das andere im Penalty-Schießen ganz knapp verloren. Für ihren Trainer Hämmerle ist das nicht weiter schlimm. „Ich lehre ihnen jedes Mal, dass man verlieren darf. Allerdings muss man kämpfen und dem Gegner die Scheibe nicht einfach so überlassen“, sagt er.

Man gewinnt als Mannschaft