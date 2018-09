Die Wiesn-Dekolletés der Promis

Das größte Dirndl-Schaulaufen der Welt hat begonnen. Bei den Promi-Damen auf der Wiesen fällt allerdings eines schnell auf.

So hochgeschlossen war die Tracht noch nie: Die Promis zeigen in diesem Jahr auffällig wenig Dekolletè. Der Ausschnitt ist in eine hochgeschlossene Dirndl-Bluse gehüllt. Das macht den Look auf den ersten Blick züchtiger.