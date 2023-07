Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Großstadt-Dschungel: Löwe in Berlin auf freiem Fuß

Berlin erlebt derzeit eine ungewöhnliche Situation, die Bewohner in Atem hält: Eine Löwin wurde im Süden der Stadt gesichtet, und die Polizei warnt eindringlich vor dem freilaufenden Tier.

all

all

self

self

Kunstinstallation: Durchnässte Wanderer statt feinem Sprühnebel

Installation am Bielbach auf der Bielerhöhe bescherte Wanderern kalte Duschen.

all

all

self

self

Wohin die Steuergelder fließen: Brunner im Interview

Am Donnerstag spricht ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner in „Vorarlberg LIVE“ mit Moderator Joachim Mangard unter anderem über die Eröffnungsrede des Bundespräsidenten bei den Bregenzer Festspielen, der vor Ausgrenzung und Populismus in der Politik warnte.