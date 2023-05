Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Inflation: Kocher für Experten-Runde und Preis-Transparenz

Wirtschaftsminister Martin Kocher und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) haben heute ihre Pläne im Kampf gegen die hohe Inflation präsentiert, blieben aber in vielen Punkten vage.

Katja Albrecht: "Ich war eine total überzeugte Autofahrerin"



Drei Vorarlberger Betriebe haben in EU-Projekt den Anteil der Autos am Pendlerverkehr reduziert.

Müll-Sünder luden zweimal Säcke in den Achauen ab

An zwei Tagen hintereinander wurden vergangene Woche Müllsäcke in den Dornbirner Achauen entsorgt. Was die Stadt dazu sagt und unternimmt.