Die "Westside Diceghosts" - Spielen, um jung zu bleiben

Seit kurzem läuft der Film zum Kult-Rollenspiel "Dungeons and Dragons" im Kino. Für VOL.AT Anlass genug dem Verein "Westside Diceghosts" einen Besuch abzustatten.

Von "Dungeons and Dragons" hat wahrscheinlich jeder zumindest einmal gehört. Es gilt als erstes Pen-and-Paper-Rollenspiel und wird oft in Film und Fernsehen thematisiert. VOL.AT wollte zum Kinostart wissen, wie es um die Rollenspiel-Szene in Vorarlberg steht und hat bei den "Westside Diceghosts" vorbeigeschaut.