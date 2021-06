„Die Werkstätte ist eine Herzenssache“

Teppiche, Glückwunschkarten, ein Mobile aus Holz und vieles mehr – wer im „schös &guats“ in Schruns vorbeischaut, findet darin auch schöne Produkte der Werkstätte Montafon. „Made in Schruns“ könnte auf all diesen Gegenständen mit gutem Gewissen stehen.

Schauplatz Werkstatte Montafon: Richard malt an seinem Schreibtisch und scheint völlig versunken in seine Aufgabe. Seine Bilder sind aber nicht nur irgendeine Freizeitbeschäftigung, sondern die Basis für wunderschöne Karten, die damit gestaltet werden. Und die natürlich auch gekauft werden können. „Wir legen Wert darauf, dass fast alles in Eigenproduktion von uns gemacht werden kann und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten mit viel Engagement und Herzblut an ihren Werkstücken“, weiß Esther Schnetzer, Leiterin der Werkstätte Montafon. Auch in der hauseigenen Weberei wird gerade an einem neuen Teppich gearbeitet. Wilma und Michael arbeiten als gutes Team schon seit Jahren zusammen und kennen die Tücken und Herausforderungen „ihres“ Webstuhls ganz genau. Gekauft werden können sie unter anderem auch im „schös & guats“ von Doris Ganahl in Schruns, aber auch Spezialaufträge nehmen die Mitarbeiter*innen der Werkstätte gerne entgegen.