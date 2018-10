Die Welt zu Gast in Altach

Gymnaestrada Delegationen bei großem Galaabend im KOM

Altach. Im kommenden Sommer steigt in Vorarlberg mit der Gymnaestrada, das weltweit bedeutendste Festival des Breitensports, ein echtes sportliches Highlight. Tausende Athleten aus Europa und anderen Kontinenten werden zu Gast sein. Die Delegationen aus rund 50 Teilnehmerländern haben sich mehrere Tage einen Überblick über Wettkampfstätten und Unterkünfte gemacht, zum Abschluss lud das Organisationskomitee rund um Marie-Louise Hinterauer, Erwin Reis, Marc Brugger und Thomas Amann zu einem feierlichen Abend in das Altacher Veranstaltungszentrum KOM. Mit dabei auch zahlreiche Vertreter vom heimischen Parkett. Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, Landespolizeidirektor Hans-Peter Ludescher, der Altacher Nationalrat Karlheinz Kopf, ORF Chef Markus Klement begrüßten die Gäste, an ihrer Spitze Margaret Sikkens-Ahlquist, Präsidentin des internationalen Gymnastikverbands. Ebenfalls geladen waren verschiedene Sponsoren und Partner der Gymnaestrada.