Die Welt-Jugend rodelt in Bludenz

Bludenz (VRV). Nach einer intensiven Trainingswoche im neuen Eiskanal von Bludenz-Hinterplärsch wird es nun ernst für die Nachwuchsrodler.

Am 16./17.Jänner 2022 macht der Continental Cup Station im Eiszentrum Bludenz. Eine internationale Veranstaltung für den Rodelnachwuchs, die in insgesamt 7 Bewerben ausgetragen wird. Nach Sigulda (Lettland) ist Bludenz die 2. Station, weiter geht es nach Winterberg (BRD), den USA und schließlich zum Finale nach Südkorea

Die Veranstaltung ist für die Jugendklasse A (14- bis 18-Jährige) ausgeschrieben und wird in den Disziplinen Einsitzer weiblich und männlich sowie Doppelsitzer weiblich und männlich ausgetragen. Die Leistungsdichte wird sehr groß sein, wobei die Athleten aus Deutschland, Italien, Lettland und Österreich leicht zu favorisieren sind. Österreich stellt mit 16 Sportlern ein starkes Team, mit dabei auch mit Lina Bleiner eine Athletin vom Rodelclub Sparkasse Bludenz. Insgesamt werden rund 100 Teilnehmer plus zahlreiche Betreuer aus 15 Nationen erwartet, die alle in Beherbergungsbetrieben in Bludenz und Umgebung untergebracht sind.