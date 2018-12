Die Welt feiert ins Jahr 2019

In Österreich bereiteten sich die Menschen am Montag noch auf den Silvesterabend vor - da hatte das neue Jahr im Pazifik und in Australien schon begonnen.

Den Start machten am Montag wie immer Einwohner von Pazifikinseln, gefolgt von Neuseeland und Australien. Weltweit freuten sich derweil die Menschen auf 2019.

Sydney mit Rekord-Feuerwerk Mit einem zwölf Minuten andauernden Feuerwerk begrüßte die australische Metropole Sydney das neue Jahr. Vor der beeindruckenden Kulisse von Opernhaus und Hafen gingen zu Mitternacht (14 Uhr MEZ) laut Veranstaltern 8,5 Tonnen Feuerwerk in die Luft – noch einmal 500 Kilo mehr als voriges Jahr.

Zu Lichterregen erklang Musik der 2018 gestorbenen Soul-Sängerin Aretha Franklin. Für den Aufenthalt im Silvester-Areal mussten Zuschauer erstmals Tickets kaufen und dafür bis zu 60 Dollar (37 Euro) berappen. Auch in Melbourne leuchtete der Nachthimmel.

Zuvor hatten als erste um 11.00 Uhr (MEZ) die Einwohner der pazifischen Inselstaaten Samoa, Tonga und Kiribati das Jahr begrüßt. Eine Stunde später feierte Neuseeland Silvester.

Seoul begrüßte neues Jahr mit 33 Glockenschlägen Mit einer traditionellen Glockenschlag-Zeremonie hat die südkoreanische Hauptstadt Seoul das neue Jahr eingeläutet. Die Bronzeglocke im Bosin-Pavillon (Bosingak) im Zentrum der Millionenmetropole ertönte ab Mitternacht (16.00 MEZ) genau 33 Mal. Die Zahl symbolisiert in Korea Glück.

Video: Countdown in allen Ländern live!

Zehntausende von Menschen trotzten den eisigen Temperaturen, um den Klang der über drei Meter hohen Glocke zu hören. Die Glocke, die nur zum Jahreswechsel ertönt, wurde von Bürgermeister Park Won Soon und ausgewählten Bürgern geschlagen.

Schweizer begrüßen das Neue Jahr am Wasser Um das Alte Jahr ausklingen zu lassen und das Neue Jahr zu begrüßen, zieht es die Schweizer in den unterschiedlichen Regionen zumeist ans Wasser oder zu den großen Sakralbauten. Zürichsee, Genfersee oder Rhein werden mit ihren Feuerwerken Hunderttausende zu ausgelassenen Neujahrsfeiern anziehen.

Mindestens 150.000 Besucher werden zum Zürcher Silvesterzauber erwartet. Der Beginn des neuen Jahres wird mit dem traditionellen Silvesterzauber-Feuerwerk über dem Zürichsee gefeiert. Wie bereits im Vorjahr werden auch zu Beginn 2019 die Raketen für das Feuerwerk über dem Seebecken weniger hoch gefeuert. Damit wird verhindert, dass die farbenprächtigen Bilder in den Wolken und in Nebel verschwinden könnten.

In der Berner Altstadt versammeln sich jeweils Tausende kurz vor Mitternacht auf dem Münsterplatz – ausgerüstet mit Sektflaschen und Gläsern zum traditionsreichen Anstoßen aufs neue Jahr. Feuerwerk aller Art wird entzündet, unterdessen die Münsterglocken das alte Jahr ausläuten.

Ein alter Silvesterbrauch wird im Berner Städtchen Laupen gepflegt: das Achetringele (Herunterschellen). Seit Jahrhunderten ist es für jeden Laupener Buben Ehrensache, entweder als maskierter Besenmann oder als mit Kuhglocken schellender “Tringeler” durchs Städtchen zu ziehen. So werden Dämonen vertrieben und Neujahrswünsche verkündet.

Basel feiert das neue Jahr mit einem Feuerwerk über dem Rhein. Viele hundert Menschen begehen den Jahresbeginn auf dem St. Galler Klosterplatz. Eine offizielle Feier gibt es dort nicht. In der Stadt Luzern findet erst am Abend des 1. Jänner ein Feuerwerk statt. In Lausanne ist es am 31. Dezember Tradition, dass der Turm der Kathedrale rot beleuchtet wird. Genf lädt zum großen Volksfest am Seeufer.

Deutschland: Größte Party in Berlin Deutschlands größte Silvesterparty mit Hunderttausenden Besuchern sollte wieder in Berlin am Brandenburger Tor über die Bühne gehen. Die Partymeile öffnete am Montagnachmittag. An den Eingängen bildeten sich Schlangen, was auch den Sicherheitskontrollen geschuldet war. Feuerwerk, Flaschen, spitze Gegenstände und größere Taschen sind auf dem Party-Areal verboten. Die Meile ist eingezäunt und bewacht. “Wir denken, dass es angesichts der milden Temperaturen voll wird”, sagte eine Sprecherin angesichts von nachts erwarteten sieben Grad.

Das Programm am Brandenburger Tor sollte um 19.00 Uhr starten. Unter anderem gibt es Musik von DJ Bobo und Bonnie Tyler. Das ZDF wollte am späteren Abend auch live übertragen.

Wer in der Nacht zum Dienstag Raketen in den Himmel schießen wollte, musste fast überall in Deutschland damit rechnen, dass viele Wolken die Sicht auf das Feuerwerk behindern. Das windstille und bewölkte Wetter könnte vor allem im Südwesten und Süden eine hohe Feinstaubbelastung zur Folge haben.

Großes Polizeiaufgebot Vielerorts in der Republik soll ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie in der Kölner Silvesternacht vor drei Jahren verhindern. Damals waren am Dom viele Frauen sexuell bedrängt und beraubt worden. Die Vorkommnisse machten weltweit Schlagzeilen.