Australien begrüßte das neue Jahr mit Rekord-Feuerwerk

Auf dem fünften Kontinent hat das neue Jahr 2019 begonnen.

Rekordmenge an Pyrotechnik

Nach Angaben der Stadt kam dabei eine Rekordmenge an Pyrotechnik zum Einsatz. “Unser schöner Hafen wird leuchten wie niemals zuvor”, hatte Sydneys Bürgermeister Clover Moore im Voraus versprochen. Ein Gewitter am Silvester-Abend hielt die Menschen nicht von der Teilnahme ab. Viele brachten sich schon Stunden zuvor an besonders begehrten Aussichtspunkten in Stellung.