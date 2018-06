„Die Welt durch meine Linse sehen“

Sechs wichtige Tipps und Tricks für Nachwuchsfotografen.

Feldkirch Die Kameraschlaufe über den Hals geworfen, das Auge an den Sucher gepresst und schon kann’s losgehen. „Jein“, weiß mittlerweile VN-Kinderreporter Jason Durell. Heute gibt er dir sechs wichtige Tipps, damit es auch im Urlaub mit dem perfekten Schnappschuss klappt.

Lerne deine Kamera kennen Zuallererst mach dir ein Bild von deiner Kamera. Egal ob Spiegelreflex-, System- oder Digitalkamera. Jede Kamera liegt anders in der Hand, die Akkus halten unterschiedlich lange und die Auflösung differenziert. Knipse einfach drauf los – Fotografieren muss Spaß machen.

„Manueller Modus“ Wenn du dich etwas eingelebt hast, kannst du dich an den „Manuellen Modus“ (auf der Kamera „M“) wagen. Hier musst du Belichtungszeit, ISO und Blende wählen. Als Faustregel gilt: Willst du ein schnelles oder bewegtes Motiv einfrieren, dann schraub die Belichtungszeit runter. Umso schneller deine Kameralinse sich schließt, umso „schärfer“ werden die Bilder. Aber Achtung: auch dunkler. Deshalb ist die Blende wichtig: Über einen Lamellenverschluss wird die Öffnung verkleinert bzw. vergrößert. Ist die Blende ganz offen, kommt mehr Licht in die Kamera; das Bild wird heller, aber die Tiefenschärfe leidet darunter. Ist die Blende fast gänzlich geschlossen, wird das Foto von hinten bis vorne möglichst scharf. Der dritte Wert (ISO) beeinflusst die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors. Wenn ihr z.B. bei wenig Licht fotografiert, könnt ihr dem Sensor künstlich vortäuschen, dass das Motiv, das ihr fotografiert, viel heller ist. Bei günstigeren Modellen ist jedoch ein Rauschen (Körnung) zu sehen, wenn der ISO-Wert maximal hochgeschraubt wird.

Models müssen sich wohlfühlen Fotografiere deine Freunde und Familie. Gib dabei immer den Takt an, wohin du die Arme willst, die Körperhaltung, Kopfneigung und so weiter. Bleib dabei immer locker und sei nicht zu streng. Deine „Models“ sollen sich wohlfühlen.

(In-)direkt blitzen

Zu wenig Licht? Potzblitz! In Gebäuden ist jedoch das indirekte Blitzen, also an die Decke und dann aufs Motiv, meist vorteilhafter. Die Kanten werden viel sanfter ausgeleuchtet. Probier’s mal.