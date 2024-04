Die Welt der Kunst- und Kulturschaffenden entdecken

Mittelschüler setzen sich mit Museen und Theaterschauspiel auseinander.

Lustenau Die 1a-Klasse der Mittelschule Rheindorf beschäftigt sich dieses Schuljahr mit einem besonderen Projekt. „Kunst und Kultur“ lautet dieses. Im Zuge dessen besuchten sie Museen in Vorarlberg, erhielten Tipps von Theaterschaffenden und durften hinter die Kulissen eines Theaters blicken. Höhepunkt des Workshops ist die Produktion eines eigenen englischen Filmes, bei dem sie ihre gesammelten Erfahrungen der Experten einbringen können. Klassenlehrerin Susanne Troy begleitet die Schüler bei diesem Projekt. Gefördert und dadurch erst möglich wird es durch die Unterstützung von double check, dem Netzwerk für Kultur und Bildung in Vorarlberg.

„Wir beschäftigen uns das ganze Jahr über mit unserem Thema Kunst und Kultur. Im Herbst besuchten wir die inatura in Dornbirn sowie das Landesmuseum und das Kornmarkttheater in Bregenz“, sagte Lehrerin Susanne Troy. Dabei mussten die Schüler eine Rallye durchs Museum machen und von ihr gestellte Aufgaben erledigen. Es folgte der Besuch des Theaterstücks „Die Schneekönigin“ im Landestheater. „Im März kam sogar Schauspieler Julian Hirzel in die Klasse und führte ein Klassenzimmertheater auf“, verriet Troy.

Am Montagnachmittag war es dann so weit und die Schüler durften sich über den nächsten Besuch einer Expertin freuen. Beate Anna Buchsbaum ist Tanzschaffende und Produktionsleiterin und gibt den Jugendlichen wertvolle Tipps in Bezug auf Aussprache, Körperspannung und Bühnenpräsenz. „Wisst ihr welche Berufe es beim Theater gibt?“, fragte sie in die Runde der Schülerinnen und Schüler. Die Antworten kamen prompt, wussten die Kinder schon vieles aufgrund ihrer Backstage-Führung im Kornmarkttheater mit Theaterpädagoge Oskar Riedmann. „Als Schauspieler ist besonders die Aussprache wichtig. Deshalb machen wir zuerst unsere Stimme warm“, sagte Beate Anna Buchsbaum und startete mit der ersten Übung. Fasziniert beobachteten die Schüler die Produktionsleiterin und machten es ihr nach. „Und um deutlich sprechen zu können, braucht man viel Luft und die erhält man durch Bewegung“, sagte sie. Spielerisch brachte die Theaterexpertin ihre Übungen bei den Kindern an und verdeutlichte, dass es gerade auf der Bühne höchste Konzentration benötigt.