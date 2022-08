Die Vorbereitung bei den Rollhockey-Cracks läuft auf Hochtouren

Ein torreiches Testspiel gegen Vizemeister Cronenberg endet unentschieden.

Dornbirn. In der gut gefüllten Stadthalle bekamen die Zuschauer am vergangenen Wochenende zum Auftakt ein rasantes, kampfbetontes und torreiches Testspiel zwischen dem RHC Dornbirn und Vizemeister Cronenberg zu sehen.

Von Beginn an ließen sich beide Teams auf einen offenen Schlagabtausch ein. Börkei erwischte nach zehn Minuten Torhüter Gomes Da Silva durch die Hosenträger und brachte die Löwen erstmals zum Jubeln. Ein Doppelschlag durch Hagspiel sowie Gastspieler Raffaelli sorgte innerhalb einer Minute für den Führungswechsel, nur fünf Minuten später doppelten die beiden nach und so ging es mit einem 4:4 Pausenstand in die Kabinen.

Gomez del Torno eröffnete den zweiten Spielabschnitt mit einem herrlich platzierten Schlenzer in die hohe Ecke. Morovic machte sich mit dem Ausgleichstreffer zum 5:5 ein letztes Mal positiv bemerkbar, musste jedoch anschließend nach einem Zusammenprall mit Gomez del Torno im Spital behandelt werden. Die Messestädter gingen zwar immer wieder in Führung, konnten sich aber gegen die hartnäckigen Löwen nie wirklich absetzen. Molet und Hagspiel drückten mit je einem Doppelpack beiden Teams noch je zwei Treffer drauf. Die Partie blieb spannend bis auf die letzte Sekunde, am Ende leuchtete ein nicht ganz unverdientes 7:7 Unentschieden von der Anzeigetafel. Bereits am Freitag empfängt die Dolce-Equipe um 20 Uhr im Derby-Test Nachbar Wolfurt in der Stadthalle. (cth)