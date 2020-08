Die Vizeweltmeister Doppler/Horst schon ausgeschieden

Die Halbfinal-Teilnehmer für die 31. Auflage der Wolfurt Trophy stehen fest

Der Sommer ist definitiv in Wolfurt angekommen. Perfekte Bedingungen für einen Tag am Beach. Im Hauptbewerb der Damen und Herren wurde in der Morgensonne um die letzten Plätze im Viertelfinale gekämpft. Schon in der Früh haben sich viele Volleyballfans in Wolfurt eingefunden um ihre Lieblingsteams anzufeuern.