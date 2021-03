Die Villa Falkenhorst und der Alpinismus – eine historische Verbindung

Die Villa Falkenhorst spielt in den Anfängen des Alpinismus in Vorarlberg insbesondere durch ihren ehemaligen Bewohner John Sholto Douglass (1838 – 1874) eine große Rolle.

Die Ausstellung im Park der Villa Falkenhorst zeigt die historische Verbundenheit zum Alpinismus in dessen Anfangstagen in Vorarlberg. In Kooperation mit dem Alpenverein Vorarlberg ist außerdem die Schau "wisswak - Bauen in extremen Lagen". Das in Anlehnung an die Form eines Findlings gebaute, felsbrockenförmige Holzgebäude, das von Studierenden der Universität Liechtenstein im Rahmen eines Projektes gebaut wurde, beherbergt eine Ausstellung zu den Themen Lawinen, Alpenverein, Schutzhütten und insbesondere den Wiederaufbau der Totalphütte nach der Zerstörung durch eine Lawine im Jahr 2019.