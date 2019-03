Die Veggies kommen

Auch in diesem Jahr kommt die Veggie Planet wieder nach Bregenz

Bregenz. Zum vierten Mal gastiert die pflanzliche Messe Veggie Planet im Bregenzer Festspielhaus. Wer am Wochenende dem Regen entkommen und in die vegane Lebensweise eintauchen möchte, macht im Bregenzer Festspielhaus halt. Am Samstag um 10 Uhr geht’s los, lokale und internationale Start-Ups, NGOs und Firmen präsentieren ihre nachhaltigen und innovativen Produkte aus den Bereichen der fairen Mode, tierversuchsfreien Kosmetik, Lifestyle und pflanzliche Nahrungsmittel. Ob vietnamesisches Baguette „Bánh Mì“, veganer Speck oder pflanzliche Chorizo, alles kann und soll verkostet werden, „Wichtig ist uns, dass es kein Event für Veganer ist, alle sind willkommen“, stellt Veranstalter Felix Hnat klar.