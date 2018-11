Die Ursachen für Schmerzen im Kreuz

Schon im jugendlichen Alter leiden viele Menschen unter Kreuzweh.

Auslöser sind laut einem Bericht von Tirol heute dabei oft die Bandscheiben. Der Bandscheibenvorfall ist eine Erkrankung, die durch Sport genauso wie langem Sitzen am Arbeitsplatz herrührt. Kreuzschmerzen sei laut Claudius Thomé, Direktor der Neurochirugie an der Medizinischen Universität in Innsbruck, etwas alltägliches, das jeder einmal erleide. Thomé warnt davor überzureagieren.