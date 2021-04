Die unendliche Brunnengeschichte …

… und der Mann, der dahinter steckt: Durch die Initiative des Göfners Heribert Gut erhielten in Burkina Faso insgesamt 70 Dörfer einen Trinkwasser-Brunnen.

Als ältestem von neun Kindern ist Heribert Gut soziales Engagement quasi in die Wiege gelegt worden. Seine Pensionierung war für den gelernten Schriftsetzer und früheren Mitarbeiter der Diözese Feldkirch ein Anlass, um an Stelle von Abschiedsgeschenken ein Hilfsprojekt zu unterstützen. Und hier entstand erstmals die Idee, ein Brunnenprojekt in Burkina Faso umzusetzen. Gesagt, getan und somit war der Startschuss für viele weitere Projekte gelegt: „Es gibt unzählige Geschichten von Privatpersonen, Gedenkspenden und vielem mehr, die einen Brunnen finanzieren und somit den Menschen vor Ort in Burkina Faso mit sauberem Trinkwasser versorgen wollten“, erzählt Heribert Gut. Im Rahmen eines Vortrags der Caritas Auslandshilfe zum Schwerpunkt „Wasser = Leben“ am Freitag, 23. April, um 16 Uhr, wird er diese sowie zahlreiche andere lustige Anekdoten erzählen. „Jeder Brunnen hat seine eigene Geschichte.“ Auf Grund der aktuellen Corona-Bestimmungen wird der Vortrag übrigens digital stattfinden, nach Anmeldung bei Kornelia Latzel (kornelia.latzel@caritas.at) wird ein Zoom-Link zugesandt.