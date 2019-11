Die Trainersuche beginnt in Lauterach von Neuem

Nach sechs Spielen ist für das deutsche Duo Schnepf und Späth wieder Schluss

Am 5. Oktober dieses Jahres haben die beiden Deutschen Simon Schnepf (43) und Alexander Späth (42) das Traineramt von Langzeitcoach Thomas Bayr (38) beim Achten in der VN.at Eliteliga Vorarlberg, Intemann FC Lauterach, übernommen. Nach etwas mehr als einem Monat und sechs Meisterschaftsspiele ist das neue deutsche Duo in der Hofsteig-Truppe schon wieder Geschichte. Schnepf und Späth sind die wohl kürzesten Trainer des Traditionsvereins. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen stehen bei Simon Schnepf und Alexander Späth als Lauterach-Trainer auf der Habenseite. „Es waren berufliche und private Gründe, die zur Trennung mit den beiden Coaches geführt haben. Der weite Weg von Ravensburg bzw. Lindenberg fast täglich nach Lauterach und die berufliche Veränderung von Alexander Späth sind die Gründe zur sofortigen Auflösung der Zusammenarbeit. Der Aufwand ist den beiden Deutschen einfach zu groß“, sagt FC Lauterach Langzeitobmann Norbert Heimpel (50). Jetzt muss FC Lauterach sich erneut um einen neuen Trainer für die Frühjahrsmeisterschaft umsehen. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger hat bereits begonnen. „Wir werden den Markt auf dem Trainersektor genau sondieren und entscheiden ob es eine Übergangslösung bis Saisonende werden soll oder eine längerfristige Zusammenarbeit mit einem neuen Trainer“, so Heimpel.