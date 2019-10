Die Toten aus Mexiko kommen

Jugendseelsorger Fabian Jochum hat aus Südamerika die „Día de los Muertos“-Tradition mitgebracht. Und erklärt den Unterschied zum hiesigen Allerseelen.

Nein, Fabian Jochum ist nicht mitten in seinem Grusel-Makeup die Schminke ausgegangen. Dass der Feldkircher Jugend- und Jungscharseelsorger nur eine Hälfte seines Gesichts im typischen „Día de los Muertos“-Look angemalt und die andere Hälfte blank gelassen hat, hat – natürlich – einen tieferen bzw. höheren Sinn: „Die geschminkte Totenkopf-Hälfte symbolisiert den Tod, die blanke Hälfte das Leben“, erklärt Fabian im Gespräch mit WANN & WO, „und genau das ist der Grundgedanke des ‚Día de los Muertos‘: das Zusammenspiel von Leben und Tod.“ Und wenn jemand das wissen und sich mit der mexikanischen Version unserer Allerheiligen- und Allerseelenfeier auskennt, dann Fabian. Schließlich hat er eine Weile in Mexiko gelebt.

Ohne Tod keine Lebensfreude

„Das Totengedenken wird dort ganz anders gefeiert, als hierzulande“, berichtet Fabian. So wird dort zum einen tagelang gefeiert und in Paraden durch die Straßen gezogen. Zum anderen zeigen sich die Unterschiede allein schon in der Deko: In Mexiko werden dafür die Altare über und über mit Blumen, Kürbissen, Lampions und Süßigkeiten geschmückt. Letztere sind besonders wichtig, weil die mexikanischen Katholiken in Essen die Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten sehen. „Aus diesem Gedanken heraus sind auch schon vor Tausenden von Jahren die Grabbeigaben entstanden“, klärt der Jugendseelsorger auf. Aber nicht nur das Offensichtliche unterscheidet sich, sondern allem voran auch das Unsichtbare: