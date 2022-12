Die Torgarantie schrieb Geschichte im Masters

Selcuk Olcum wurde zweimal Turniersieger, bester Torschütze und Spieler.

Mit FC Egg (2009) und SK Meiningen (2008) wurde Torgarantie Selcuk Olcum jeweils Turniersieger im Wolfurter Hallenmasters. In seinem Erfolg mit dem Wälderklub vor dreizehn Jahren erhielt Olcum auch die Auszeichnung zum besten Spieler des Turnieres und zudem wurde der Vollstrecker Torschützenkönig (2010 auch mit Egg) auf seinem so geliebten Parkett in der Hofsteighalle. Der 41-jährige Stürmer zählt im Vorarlberger Amateurfußball zu den allerbesten Goalgetter in seiner langen Geschichte. Zudem hat Olcum mit seinem Stammklub FC Mäder bei zwei Finalteilnahmen in Wolfurt zweimal den ausgezeichneten fünften Schlussrang eingefahren. Der prädestinierte Hallenkicker mit seiner unglaublichen Schussstärke und Genauigkeit fehlt heute um 16 Uhr, wenn Mäder (3. LK) ins Turniergeschehen eingreift. „Ich hoffe auf einen Einsatz ab dem Vorrunde Aufstiegsturnier nächste Woche und will vorerst den jungen Eigenbauspielern Spielpraxis in der Halle geben“, so Olcum.