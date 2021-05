Die Top-10 der Welt in Götzis am Start

Neun der Top 10 der aktuellen Weltrangliste im Zehnkampf haben ihren Start beim Hypomeeting im Möslestadion angekündigt.

Ein Starterfeld, das den Vergleich mit Olympischen Spielen, Welt- oder Europameisterschaften nicht zu scheuen braucht, können die Organisatoren des am 29. und 30. Mai im Möslestadion Götzis stattfindenden Hypomeetings vermelden. Neun der Top 10 der aktuellen Weltrangliste (World Athletics) im Zehnkampf haben ihren Start in Götzis angekündigt.

Götzis, 12. Mai 2021 . Angeführt wird die Weltrangliste im Zehnkampf von Götzis-Seriensieger Damian Warner (CAN, PB: 8.795 Punkte). Erst gestern vermeldete sein Team, dass das Problem des Transportes der Stabhochsprungstangen gelöst ist. Diese werden einen Tag nach dem Athleten in Zürich ankommen und damit rechtzeitig zum Wettkampf im Möslestadion sein. Mit Damian Warner kommt auch sein Landsmann Pierce LePage (PB: 8.453 Punkte), aktuell die Nummer 4 der Welt.

Ebenso den Sprung über den großen Teich macht Maicel Uibo (EST, PB: 8.604 Punkte), Dritter der Weltrangliste, der mit seiner Gattin, Olympiasiegerin Shaunae Miller-Uibo, in den USA lebt. Von dort reist auch Lindon Victor (GRN, PB: 8.539 Punkte) nach Vorarlberg an, derzeit an 9. Stelle der Weltrangliste platziert. Komplettiert werden die Topstarter von unseren deutschen Nachbarn, allen voran Weltmeister Niklas Kaul (aktuell 2. der Weltrangliste, PB: 8.691 Punkte) und Kai Kazmirek (10. der Weltrangliste, PB: 8.580 Punkte), sowie vom Russen Ilya Shkurenyov (Nr. 5 der Weltrangliste, PB: 8.601 Punkte), dem Esten Janek Õiglane (Nr. 7, PB: 8.371 Punkte) und dem Niederländer Pieter Braun (Nr. 8, PB: 8.342 Punkte).