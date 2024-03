Die TikTok-Künstlerin, die ihre Tür mit der Zeit neu erfindet

Ein originelles TikTok-Video fängt die Aufmerksamkeit der Online-Gemeinschaft: Eine Frau verwandelt ihre Haustür zu jedem saisonalen Höhepunkt oder besonderen Anlass in ein Kunstwerk.

Zu besonderen Anlässen wie Weihnachten verwandelt sich die Tür in ein festliches Gemälde, das Passanten und Online-Zuschauer gleichermaßen erfreut. In ihrem neuesten Video enthüllt die Künstlerin jedoch eine komische Nebenwirkung ihrer Leidenschaft: „Wenn du deine Tür zu jeder Jahreszeit neu gestrichen hast und nun die Farbschicht so dick ist, dass sie nicht mehr schließt.“ Sie zeigt auf ihrer TikTok Page Clips, in denen sie frühere Kunstwerke mit einer Spachtel mühsam entfernt, um Platz für neue Ideen zu schaffen.