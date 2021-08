Die Testphase läuft auf Hochtouren

Feldkirchs Landesligateam befindet sich nach der langen Corona-Pause in der Vorbereitung auf die neue Saison.

In den vergangenen Wochen war in den Medien immer wieder von der HLA2 die rede, in der es eine West- und Ostliga gibt, die dann in einem Final 4 um den Aufstieg in die erste österreichische Liga (HLA) spielen. In Vorarlberg haben sich neben dem HC Lauterach (Bezirksliga), auch Hard 2 und Bregenz 2 gemeldet. Die Feldkircher haben sich im Frühjahr in einer langen internen Mannschaftsversammlung gegen diese neue HLA2 entschieden und spielen somit weiterhin in der Württenbergischen Landesliga. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: "Die HLA2 ist in Bezug auf den Spitzensport-Status sicherlich attraktiv, wenn man an eine vierte mögliche Coronawelle im Herbst denkt. Jedoch bedeutet die HLA2 auch ein größerer Reiseaufwand und es gibt eine gewisse Unsicherheit bzgl. Attraktivität und Niveau, da die Liga erst im entstehen ist. In der Landesliga, in der wir seit mehr als 16 Jahren (2005) spielen, erleben wir volle Hallen und durchgehend attraktiven Handball. Natürlich bedeutet das nicht, dass wir uns in Zukunft keinen Umstieg in die HLA2 vorstellen können." so der sportliche Leiter Bernhard Grissmann.