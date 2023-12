Die Telefonseelsorge hat auch über Weihnachten immer ein offenes Ohr für alle Sorgen

Die Telefonseelsorge Vorarlberg ist auch über die Weihnachtsfeiertage rund um die Uhr für alle da, die jemanden zum Reden oder einfach nur ein offenes Ohr brauchen.

Darum geht's: Die Telefonseelsorge Vorarlberg ist rund um die Uhr erreichbar.

90 ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Mitarbeiter sind im Einsatz.

Einsamkeit an Weihnachten ist spürbar, die Telefonseelsorge hilft dabei.

"Wir sind rund um die Uhr erreichbar, 24 Stunden und versuchen die Menschen dort abzuholen, wo gerade ihre Sorgen am größten sind und ihnen Mut zu machen, einen guten nächsten Schritt zu setzen", verdeutlicht Leiter Sepp Gröfler. Wie viele Anrufe und Kontaktaufnahmen es gebe, sei von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich.

"Wir merken es jetzt, dass es ein bisschen anzieht. Insgesamt haben wir heuer wieder ähnlich hohe Anrufzahlen wie letztes Jahr", betont er. Vergangenes Jahr waren die Anrufe auf einem Höchststand, heuer gebe es bisher etwas weniger Anrufe, auch weniger Mails und Chats. Rund 90 ehrenamtliche und zwei hauptamtliche Mitarbeiter sind im Einsatz, wie er erklärt.

Sepp Gröfler ist Leiter der Telefonseelsorger Vorarlberg. ©VOL.AT/Mayer

Einsamkeit zu Weihnachten: Ein offenes Ohr für Ihre Sorgen

Die Gründe, warum Vorarlberger sich bei der Telefonseelsorge melden, sind unterschiedlich. "Also die allgemeinen belastenden Situationen, Krisen, Kriege, Teuerung, Covid", zählt Sepp Gröfler auf. All das schwinge mit, stehe aber nicht im Vordergrund. Auch Geldsorgen und Krankheit können Gründe sein. "Die Einsamkeit ist natürlich gerade zu Weihnachten noch stärker zu spüren und da brauchen Menschen einen echten Trost", gibt er zu verstehen.

"Ein echter Trost ist nicht vertrösten, das wird schon wieder, sondern einfach mal hinhören, zuhören, mitfühlen und anerkennen, dass es den anderen nicht gut geht." Man vermeide es, Ratschläge und Tipps zu geben. Wer sich an die Telefonseelsorge wende, wolle gar nicht so sehr den Rat, sondern brauche eine Anlaufstelle, wo man alles loswerden könne. "Auch einmal schimpfen", meint Gröfler. "Auf einmal klagen und und und." Ein offenes Ohr sei das wichtigste Instrument, das zur Verfügung stehe.

Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge Vorarlberg haben immer ein offenes Ohr – auch über Weihnachten und an den Feiertagen. ©VOL.AT/Mayer

"In jedem Film, in jeder Werbung, überall wird auf diese heile Familie hingewiesen", meint Gröfler. ©Symbolbild: Canva Pro

"Überall wird auf diese heile Familie hingewiesen"

Doch warum genau ist die Einsamkeit an Weihnachten stärker spürbar? Das liege daran, dass es ein typisches Familienfest sei. "In jedem Film, in jeder Werbung, überall wird auf diese heile Familie hingewiesen", gibt Sepp Gröfler zu verstehen. "Und selber sitzt man alleine zu Hause oder kommt am Abend heim und niemand wartet auf einen. Das setzt der Seele dann doppelt und dreifach zu."

Die Telefonseelsorge könne hier auch dabei helfen, wieder in Kontakt zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen: "Wir haben Anruferinnen, die sagen, Sie sind der erste Mensch seit zwei Tagen, mit denen ich überhaupt rede", meint er. "Und über uns gelingt es dann vielleicht doch mal, ein nettes Gespräch an der Supermarktkasse zu starten oder mal in ein Kaffeehaus zu gehen."

Einsamkeit ist über die Weihnachtsfeiertage besonders spürbar. ©Symbolbild: Canva Pro

Weihnachtsdienst als besondere Herausforderung

Zu Weihnachten in der Telefonseelsorge zu arbeiten, sei eine Herausforderung, meint der Leiter der Telefonseelsorge abschließend: "Alle feiern und man verzichtet praktisch auf die eigene Zeit, indem man das zur Verfügung stellt für die Bevölkerung. Und da ist man ein bisschen sensibler gestimmt, will ich einmal so sagen, ist offener."

Man bekomme auch gerade in dieser Zeit sehr viel gutes Feedback: "Wenn Menschen gut aufgehoben waren bei uns, rufen sie uns auch an. Also man bekommt nie so viele positive Rückmeldungen wie zu Weihnachten. Das macht sehr viel aus." Wenn sich jemand mit Sorgen melde, erfülle das einen mit Sinn und Sinnhaftigkeit. "Dass man für so jemanden da war und dem ein paar gute Minuten geschenkt hat", betont Sepp Gröfler.

Erste Anlaufstelle für soziale und psychische Probleme

Die 142 ist rund um die Uhr kostenlos erreichbar. "Wir sind die erste Anlaufstelle für soziale Probleme, für psychische Probleme", so Gröfler im VOL.AT-Gespräch. "Und wenn es etwas Weiterführendes braucht, gibt es ein gutes Netz in Vorarlberg, wo keiner durchfallen muss, wenn er sich Hilfe holen will."

Telefonseelsorge Vorarlberg

Notrufnummer 142 rund um die Uhr

Chatberatung täglich von 16-23 Uhr

Mailberatung – Antwort innerhalb 48 Stunden

Weitere Infos unter: www.telefonseelsorge.at

Mehr dazu

self all Open preferences.

self all Open preferences.