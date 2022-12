Die tätowierte Kaiserin

Heiligabend ist auch der Geburtstag von Kaiserin Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi. Um sie ranken sich seit jeher die wildesten Gerüchte. Ein Tattoo hatte sie aber tatsächlich...

Wer an Sisi denkt, denkt automatisch auch an Romy Schneider, die die Kaiserin in den Heimatfilmen verkörperte. Doch seitdem ist die Begeisterung um ihre Person nie abgerissen. Erst in diesem Jahr erschienen mit "Corsage" und der Netflix-Produktion "Die Kaiserin" weitere Werke, die sich um das Leben Sisis drehen, wenn auch zum Teil auf eine alternative Art und Weise.

Das Arschgeweih der Kaiserin

Dass sie tätowiert war etwa, will man doch sofort in der Kategorie "erfunden" ablegen. Aber: es stimmt, Sisi hatte tatsächlich ein Tattoo! Aus gesundheitlichen Gründen fuhr sie immer wieder ans Meer. In das verliebte sie sich so sehr, dass sie sich in einer Hafenkneipe einen Anker auf die Schulter stechen ließ. So weit so verwunderlich, aber die Schönheitsikone ließ sich Erzählungen nach von einem japanischen Tätowierer noch ein zweites Motiv stechen. Und das hatte es in sich: es soll ein Adler über ihrem Steiß gewesen sein, im Volksmund ein "Arschgeweih".