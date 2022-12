Krieg, Liebe und Elternglück: Zweite "Sisi"-Staffel startet

Statt ins Familienglück wird das frischgebackene kaiserliche Elternpaar Sisi und Franz in Kriegs- und Liebeswirren geworfen: Während Bismarck droht, Österreich in einen neuen Krieg zu treiben, entdeckt Sisi auf politischer Mission in Ungarn die Unbeschwertheit ihrer Kindheit wieder - vielleicht auch einen neuen Liebhaber. Und so geht es auch in den sechs Folgen der zweiten Staffel von "Sisi", die am 27. und 28. Dezember in ORF 1 ausgestrahlt wird, wieder turbulent zu.

Dominique Devenport und Jannik Schümann schlüpfen wieder in die Rollen von Sisi und Franz. Die Österreicherin Julia Stemberger ist als Herzogin Ludovika in Bayern, Sisis Mutter, wieder mit dabei. Regie führten Miguel Alexandre und Sven Bohse. Dabei ist die RTL-Produktion, an der auch der ORF als Kooperationspartner beteiligt ist, derzeit nur eine von vielen Sisi-Adaptionen: Die deutsche Netflix-Serie "Die Kaiserin" behandelt ebenso wie Marie Kreutzers Kinofilm "Corsage" und das 2023 in die Kinos kommende "Sisi und ich" von Regisseurin Frauke Finsterwalder das Leben der Habsburger-Monarchin.

Die zweite Staffel von "Sisi" jedenfalls schickt die Kaiserin nach Ungarn, wo sie auf den Rebell Ödön Körtek (der Wiener Schauspieler Murathan Muslu, der erstmals an der Serie mitwirkt) trifft, der sie zu entführen sucht. In Gefangenschaft gerät sie schließlich ausgerechnet mit Graf Gyula Andrássy (Giovanni Funiati), dessen Anziehungskraft sie sich zuvor gerade noch entziehen konnte.

Die Macher wollten "eher psychologisch wahrhaftig sein als sich strikt an die Geschichtsbücher halten", zitierte die Deutsche Presse-Agentur Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL. Mögliche Geschichten für eine etwaige dritte "Sisi"-Staffel gebe es zur Genüge. Die zweite Staffel soll die Weihnachtszeit mit drei Folgen pro Tag spannender machen. Wem das zu langsam geht, der kann die sechs neuen Episoden bereits jetzt auf RTL+ streamen.

(S E R V I C E - Je drei Folgen der zweiten Staffel von "Sisi" werden am Dienstag, 27., und Mittwoch, 28. Dezember, ab 20.15 Uhr auf ORF 1 ausgestrahlt)