Die Suppe wieder „gemeinsam auslöffeln“

Lange mussten die Bludenzer*innen auf die beliebten Suppen im Zäwas verzichten, nun ist es endlich wieder so weit: ab Montag, 15.03. öffnet die „Zäwas Suppenbar“ in der Bludenzer Innenstadt nach dem Corona-Lockdown ihre Türen.

„Wir sehnen uns nach guten Gesprächen, Begegnungen, gemeinsamen Festen und Veranstaltungen. Einfach nach Normalität! Begegnungen und das Lachen aller Menschen soll im Zäwas wieder hörbar werden“, so Raphael Barwart, Stellenleiter im Fachbereich „Assistenz&Teilhabe“ der Caritas Vorarlberg. Tatsächlich ist es in den vergangenen Monaten auf Grund der weltweiten Pandemie auch im Zäwas sehr ruhig geworden. „Es war ein eigenartiges Gefühl. Auf der einen Seite sind wir froh darüber, dass wir das Zäwas für Menschen mit Beeinträchtigung offen halten konnten, auf der anderen Seite ist uns das „Gemeinsame Ganze“ abhanden gekommen. Eine rege Teilnahme und einen regen Austausch von allen Menschen –mit oder ohne Beeinträchtigung – haben wir im Zäwas vermisst. Es wurde uns in diesen Monaten nochmals so richtig bewusst, dass wir mit unserem Angebot auf dem richtigen Weg sind. Nur gemeinsam kann Inklusion und ein natürliches Miteinander gelebt werden“, ist Raphael Barwart überzeugt.