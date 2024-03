Die "sündigste" Oscar-Party: Von Eleganz zu Extravaganz - Stars in heißen Looks!

Bei der berüchtigten Afterparty von Vanity Fair in Beverly Hills liefen die Stars in ihren gewagtesten Outfits auf. Emily Ratajkowski stach mit ihrem tief ausgeschnittenen weißen Kleid besonders hervor und ließ tief blicken.

Auf dem glamourösen roten Teppich der 96. Oscar-Verleihung zeigten sich die Stars in ihren prachtvollen Roben, doch der eigentliche Höhepunkt ereignete sich nach der Zeremonie. Die berüchtigte After-Party von Vanity Fair in Beverly Hills zog nach der Vergabe der begehrten Oscars zahlreiche Berühmtheiten an, wo die Outfits noch gewagter und die Stimmung ausgelassener waren. Die Tradition dieser exklusiven Feierlichkeit setzte sich fort, als Prominente und Stars sich in einem Ambiente einfanden, das für seine extravagant entfesselte Atmosphäre bekannt ist.