96. Oscars mit drittem Zuschauerplus in Folge

Die Oscars erholen sich als Fernsehevent langsam vom Coronatief: Die Verleihung des Glamourevents zog Sonntagabend (Ortszeit) im US-Sender ABC 19,5 Millionen Zuschauer an - das dritte Plus in Folge. Die Zahl stellt beinahe eine Verdopplung im Vergleich zum historischen Tiefpunkt 2021 dar, als nur 10,4 Millionen TV-Seher erreicht wurden. Im Vorjahr hatte man 18,8 Millionen Zuschauer gezählt.

Der Einschaltquote sicherlich nicht geschadet hat dabei der Nacktauftritt von Wrestler und Schauspieler John Cena, der einzig mit Birkenstocksandalen und dem Gewinnerumschlag zur Bedeckung der intimsten Teile auf die Bühne kam, um an einen legendären Flitzerauftritt bei den Oscars vor 50 Jahren zu erinnern. Darüber habe man allerdings mit ABC langwierige Diskussionen führen müssen, berichtete nun Showmoderator Jimmy Kimmel in seiner Sendung "Jimmy Kimmel Live!".

"Die Leute schwitzten", so der 56-Jährige: "Als sie dann merkten, dass wir ein Nein nicht akzeptieren würden, gab es intensive Diskussionen über die Größe des Umschlags." Man habe sich aber schließlich durchgesetzt. Für den Liveauftritt sei dann bei Cena alles abgeklebt worden, "was sich kleben lässt".