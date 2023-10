Die Sticker und ihre Familiengeschichten

Der vielbeachtete Film von Robert König, dessen Vorführungen auf großes Interesse stießen, wird noch einmal gezeigt.

Lustenau Vor zwei Jahren wurde die Film-Doku im Reichshofsaal bereits dreimal vorgeführt und stieß jeweils auf großes Interesse. Auch das Kulturforum Bregenzerwald hat den Film gezeigt, da die Stickerei über Jahrzehnte durch die Heimarbeit in dieser Region ein nicht unwesentlicher Erwerbszweig war.

In seiner 50-minütigen Filmdokumentation gibt der Lustenauer Robert König einen Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt von Vorarlberger Stickereifamilien sowie einen Rückblick auf 150 Jahre Stickereigeschichte. Zu sehen sind Filme und Fotografien von den Anfängen der Stickerei-Industrie bis in die Gegenwart. Zudem erzählen Menschen aus ihrer damaligen und heutigen Arbeitswelt der Stickerei.