Die Sticker und ihre Familien-Geschichten

Robert König hat mit seinem neuen Film ein weiteres beeindruckendes Zeitdokument geschaffen.

Da ist von den Anfängen der Brüder Hofer die Rede, die die Stickerei nach Lustenau brachten, von den Blütejahren und dem 100-Jahr-Jubiläum mit dem legendären Stickerei-und Blumencorso. Natürlich ist auch der Nigeria-Boom mit Beginn der 60er-Jahre Teil des Films, wobei nicht nur die schönen Seiten dieser Zeit beleuchtet werden. Die Geschichte eines Lustenauers, der zehn schreckliche Monate in nigerianischen Gefängnissen verbrachte, vermittelt auch den Blick in eine andere Welt. Auch die Tatsache, dass in den 90er-Jahren viele Maschinen abgebrochen und teilweise in die Türkei verkauft wurden, wird nicht ausgespart.