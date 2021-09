Die Statistik spricht klar für die VEU Feldkirch

Zur Heimpremiere in der neuen Saison kommt KAC II in die Vorarlberghalle.

Di, 14.09.2021, 19:30 Uhr: BEMER VEU Feldkirch – EC-KAC Future Team

Referees: MOSCHEN, SCHAUER, Bedana, Eisl.

Sowohl die BEMER VEU Feldkirch als auch das EC-KAC Future Team mussten zum Saisonauftakt in die Overtime. Während sich in der dieser Feldkirch gegen Ligarückkehrer EK Die Zeller Eisbären mit 3:2 durchsetzte, unterlagen die Kärntner dem EC Kitzbühel im darauffolgenden Shootout mit 1:2. Der US-Amerikaner Steve Birnstill traf für die VEU zum Auftakt doppelt. Der 35-jährige Verteidiger erzielte auch das Game-Winning-Goal in der Overtime. In der vergangenen Saison konnte Feldkirch beide Duelle mit dem KFT für sich entscheiden, allerdings jeweils mit nur einem Tor Differenz. Insgesamt führen die Vorarlberger im direkten Vergleich klar mit 9:1.