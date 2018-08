Die Statistik spricht für Grödig und gegen Altach Amateure

Die letzten vier Partien hat der zweifache RLW-Vizemeister Grödig gegen Altach Amateure jeweils für sich entschieden und ist auch diesmal zu favorisieren.

Grödig hat zwar finanziell abgespeckt und sieht sich als „Ausbildungsverein in der Regionalliga West“, aber trotzdem hat die Profitruppe viele klingende Namen in ihren Reihen. Vor allem Ex-ÖFB Nationalspieler Roman Wallner (36), Robert Völkl und Lukas Schubert haben schon Erfahrung in der österreichischen Bundesliga gesammelt. Altach Amateure verpatzte den Saisonauftakt mit einer 0:2-Heimpleite gegen Neuling Langenegg. Im zweiten Pflichtspiel innert einer Woche auf eigenem Spielfeld will die Truppe von Neocoach Oliver Schnellrieder endlich die ersten Punkte einfahren. Allerdings bang man im Lager der Rheindörfler immer noch mit der Spielgenehmigung von Neuzugang Seyfettin Sinan Akdeniz. Aus der Profiabteilung könnte es mit Lars Nussbaumer und Leonardo Zottele auch Unterstützung für die Fohlentruppe geben. Mit Yavuz Bal und Alexander Petkovic (beide Urlaub) fehlen den Rheindörflern zwei Kaderspieler. Zurück vom Urlaub sind Kerim Dagli und Elias Stark. „Wir müssen die vielen Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen, das ist die halbe Miete für ein positives Ergebnis“, so Altach Amateure-Coach Oliver Schnellrieder.