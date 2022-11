Die Stärke der Feinfühligen

Sozialpädagogin Andrea Latzer beschäftigt sich mit Hochsensibilität.

In Klaus hat sie eine Praxis mit dem Namen „Lagom“. Der Begriff kommt aus dem Schwedischen und bedeutet so viel wie „genau richtig, so wie es ist“. Ein Umstand, der Menschen, die aus der Norm fallen, oft abgesprochen wird - so auch bei Hochsensiblen. Besonders bei Kindern wird die Veranlagung nämlich oft missverstanden. Betroffene gelten als schüchtern, überempfindlich oder schwierig.