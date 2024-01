Die Stadt Bludenz feiert die Vielfalt im neuen Jahr

Bludenz. Die Stadt Bludenz lädt am Donnerstag, 11. Jänner, zum Neujahrsempfang in den Stadtsaal Blud

„2024 wird ein ganz besonderes Jahr für unsere Stadt werden. Das Rathaus wird 50 Jahre alt und wir nehmen das als Anlass die Vielfalt unserer Stadt zu feiern. Wir lassen das Miteinander und den Zusammenhalt hochleben und dürfen uns auf viele spannende Events freuen“, kündigt Bürgermeister Simon Tschann an. So wird auch die Stadtgeschichte in den Mittelpunkt gestellt. Am Abend darf man sich auch auf einen spannenden Vortrag von Dr. Manfred Tschaikner freuen, der die Inszenierung der 700-Jahr-Feier 1974 genauer beleuchten wird.