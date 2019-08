Die Spitzenreiter in der Hitparade der BH-Strafen

Ob Jugendschutz, Sperrstundenregelung oder Sittenpolizeigesetz: Im Bezirk Feldkirch gibt es die meisten Anzeigen

Mehr als doppelt so viele Übertretungen registrierten die Behörden etwa im Bereich „Alkohol und Nikotin“ (2018: 159, 2017: 77). Allerdings dürfte auch wesentlich mehr Jugendliche kontrolliert worden sein, wie aus Gesprächen mit Behördenmitarbeitern hervorgeht. „Die Kontrollen nach dem Kinder- und Jugendgesetz sind unserem Bezirkshauptmann ein spezielles Anliegen. Da sind wir besonders dahinter, speziell bei Großveranstaltungen wie etwa dem Weinfest“, berichtet etwa Herbert Vith, Leiter der Abteilung Polizei bei der BH Feldkirch. Da verwundert es auch nicht, dass es allein Feldkirch etwa gleich viel Übertretungen (80) gab wie in den drei restlichen Bezirken zusammen. Allerdings muss man die Zahlen differenziert betrachten. Denn die allermeisten Strafverfahren werden in der Regel eingestellt, wenn sich die Jugendlichen einem Informations- und Beratungsgespräch unterziehen bzw. Leistungen für das Gemeinwohl erbringen. So endeten 2018 in Feldkirch nur acht von 80 Strafverfahren mit einer effektiven Geldstrafe. Fünf Mal wurden Gewerbetreibende in die Pflicht genommen. Aber auch bei den Verstößen gegen die Sperrstundenregelung, liegt der Bezirk Feldkirch bei vergleichsweise niedrigen absoluten Zahlen weit voran, vor allem was die Höhe der Strafbeträge betrifft.