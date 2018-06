Bludenz. Die Speichenkobolde sind los! Im Rahmen des diesjährigen Radius Fahrradwettbewerbes gibt es für die kleinen RadfahrerInnen im Land eine besondere Aktion:

Die Speichenkobolde lassen sich dabei ganz einfach mithilfe der Radius Fahrrrad App einsammeln. Fleißiges Sammeln wird auch belohnt: bei fünf gesammelten Speichenkobolden, gibt es für die kleinen Radfahrer eine Überraschung, die ihnen per Post zugesandt wird.

Also nichts wie ab auf’s Fahrrad und fleißig Speichenkobolde sammeln!

Übrigens: auch die großen RadfahrerInnen dürfen auch weiterhin ordentlich in die Pedale treten. Der Radius Fahrradwettbewerb läuft noch bis zum 30. September.

So wirst du zum Koboldsammler:

Die Teilnahme an dieser Aktion ist kostenlos. Veranstalter ist das Land Vorarlberg in Kooperation mit dem Energieinstitut Vorarlberg. Bei Fragen zur Teilnahme wende dich an irina.antlinger@energieinstitut.at.