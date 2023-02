Die soziale Kraft der Bibel entdecken

„Drei Plätze – drei Schätze“: Die PfarrCaritas lädt an drei Abenden dazu ein, Schätze und Ressourcen in der Bibel zu entdecken. Auftakt ist am Dienstag, 7. März, von 18.30 bis 20.30 Uhr im Kloster Gauenstein.

„Die Bibel ist mehr als ein altes Buch. Sie ermutigt, inspiriert und stärkt“, davon ist Caritasseelsorger Wilfried M. Blum überzeugt. „In ihr sind alle Schätze des Lebens vereint.“ Gemeinsam mit Thomas Hebenstreit von der ParrCaritas lädt er an drei Abenden dazu ein, dem Reichtum biblischer Geschichten nachzuspüren und so ihre tiefen Geheimnisse neu zu entdecken. Die Abende sind jeweils am Dienstag, 7., 14. und 21. März im Kloster Gauenstein in Schruns von 18.30 bis 20.30 Uhr geplant. Die Teilnahme an allen drei Abenden ist sehr erwünscht, Bibelkenntnisse sind nicht erforderlich.